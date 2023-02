Die Absperrungen am Bahnhof Bitterfeld stehen bereits. Am Freitag soll mit dem Abriss begonnen werden. Auch die Lok bekommt einen neuen Platz.

Bitterfeld/MZ - Das Großprojekt Bahnhofsneubau in Bitterfeld beginnt. Der Abriss des im August 1875 in Betrieb gegangenen Gebäudes startet am Freitag. Bis Ende 2024 will die Deutsche Bahn ein neues Empfangsgebäude bauen und die Stadt den Vorplatz zur Schnittstelle des Personennahverkehrs umgestalten – bei laufendem Bahnbetrieb. Gesamtkosten: 23 Millionen Euro von Bund, Land, Bahn und Stadt. Über die einzelnen Schritte und die Folgen für die Fahrgäste informierten Bahn und Stadt Dienstagabend in einem Bürgerdialog im Ratssaal Bitterfeld mit rund 80 Gästen. Diese hatten viele Fragen.