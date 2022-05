Millionen-Investition aus Estland: Wolfener Startup erhält frisches Geld für Kondensator-Projekt

Wolfen/MZ - 37,6 Millionen Euro fließen in das deutsch-estnische Unternehmen Skeleton Technologies. Ein estnischer Investor unterstützt das Hightech-Start-up, gab Skeleton am Freitag auf seiner Webseite über den Deal bekannt. Zuvor hatte „Spiegel Online“ bereits am Donnerstag über die Investition berichtet. Eine Tochterfirma sitzt auch im Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen: Die Black Magic GmbH stellt gekrümmtes Graphen her, einen neuartigen Kohlenstoff.