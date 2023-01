Millionen fehlen im Haushalt - Bitterfeld-Wolfen muss sparen

Wolfen/MZ - Düstere Aussichten in Bitterfeld-Wolfen. Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) kann den Stadträten momentan keinen genehmigungsfähigen Haushalt präsentieren. Im städtischen Etat fehlen für das laufende Jahre mehr als drei Millionen Euro. Eine nicht minder große Lücke tut sich auch in den Folgejahren auf. „Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht kann ich weder dem Haupt- und Finanzausschuss noch dem Stadtrat einen Haushalt vorlegen“, so Schenk.

