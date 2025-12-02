Der Wasserversorger Midewa beendet seine Arbeiten in Roitzsch. Was jetzt zu beachten ist.

Midewa schließt Leitung in Roitzsch an - Eintrübung des Trinkwassers möglich

In Roitzsch wird die neue Trinkwasserleitung eingebunden. Es kann deshalb zu Trübungen des Wassers kommen.

Roitzsch/MZ. - Die Arbeiten der Midewa in Roitzsch neigen sich dem Ende entgegen. Seit Februar hat das Unternehmen gemeinsam mit mehreren Spezialfirmen eine umfangreiche Baumaßnahme im Ort realisiert. Jetzt sind die Arbeiten beendet. Schon Mitte der Woche erfolgt die Einbindung des neuen, knapp einen Kilometer langen Teilstücks in das bestehende Versorgungsnetz. Das hat das Unternehmen bekannt gegeben. Und: Die Trinkwasserversorgung muss zu diesem Zweck dank des vorhandenen Ringschlusses nicht unterbrochen werden.