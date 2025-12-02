EIL:
Ende der Bauarbeiten Midewa schließt Leitung in Roitzsch an - Eintrübung des Trinkwassers möglich
Der Wasserversorger Midewa beendet seine Arbeiten in Roitzsch. Was jetzt zu beachten ist.
Roitzsch/MZ. - Die Arbeiten der Midewa in Roitzsch neigen sich dem Ende entgegen. Seit Februar hat das Unternehmen gemeinsam mit mehreren Spezialfirmen eine umfangreiche Baumaßnahme im Ort realisiert. Jetzt sind die Arbeiten beendet. Schon Mitte der Woche erfolgt die Einbindung des neuen, knapp einen Kilometer langen Teilstücks in das bestehende Versorgungsnetz. Das hat das Unternehmen bekannt gegeben. Und: Die Trinkwasserversorgung muss zu diesem Zweck dank des vorhandenen Ringschlusses nicht unterbrochen werden.