Meyer Burger plant Großinvestition in Bitterfeld-Wolfen - Fördermittel als Bedingung

Blick in die Solarproduktion von Meyer Burger.

Bitterfeld-Wolfen/DPA - Der Solarhersteller Meyer Burger will seine Kapazitäten in Sachsen-Anhalt stark ausweiten. Das Schweizer Unternehmen wolle seine Produktion bei Bitterfeld-Wolfen auf bis zu 15 Gigawatt im Jahr hochfahren, sagte eine Sprecherin am Freitag der Nachrichtenagentur DPA.