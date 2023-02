Bitterfeld/Wolfen/zörbig/MZ - „Dona nobis pacem“ schallte es Freitagnachmittag über den Markt in Wolfen-Nord und die Dessauer Allee. Was könnte passender für das Anliegen der Singenden sein als dieser Kanon, der übersetzt „Gib uns Frieden“ heißt? Das seit 2020 von den evangelischen Kirchen an Mulde und Fuhne am ersten Freitag eines Monats veranstaltete „Singen für den Frieden“ fiel genau auf den ersten Jahrestags des russischen Überfalls auf die Ukraine. Auch in Zörbig und Bitterfeld fanden am Wochenende Aktionen gegen den Krieg für den Frieden statt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.