Melinda Göhre hat die Jugendgruppe des THW Ortsverbands in Wolfen übernommen

Wolfen/MZ - Wenn es Kommissar Zufall nicht gebe? Andreas Allgäuer schmunzelt. Es gibt ihn. Manchmal ist es auch ein Glücksfall, findet nicht nur der Ortsbeauftragte. Eines Tages stand Melinda Göhre vor der Tür des Ortsverbandes des Technischen Hilfswerks in Wolfen. „Gibt es hier eine Jugendgruppe?“ „Nicht mehr“, bekam sie als Antwort. „Aber vielleicht bald?“

Nach bestandener Grundausbildung ist das nun Melinda Göhres „Job“. So schnell kann es gehen. Kommissar Zufall sei eben der beste Kommissar. Davon ist Allgäuer überzeugt. Tja, und die Göhres aus Brehna treten gleich als Trio an. Sohn Eric (12) und Loki, der Frops (eine Züchtung aus Französischer Bulldogge und Mops), gehören mittlerweile zum „THW-Stammpersonal“. Wer sie kennenlernen will, ist gerngesehen in der Einsatzzentrale des Ortsverbandes. Die Einladung gilt!

Melinda Göhre mag das Ehrenamt und genießt die Zeit mit den jungen Leuten. Im wahren Beruf ist sie Bürokauffrau, im Privatleben Mutter zweier Kinder und Ehefrau. Und doch ist da noch etwas Zeit für andere. Im Gesundheitssportverein in Halle hält sie die Jüngsten fit und dann ist ja noch das THW.

„Das Hilfswerk bietet Kindern und Jugendlichen viele Möglichkeiten, ihre Talente herauszufinden und auszuprobieren, aber auch Spaß zu haben und vor allem fürs Leben zu lernen“, findet nicht nur Melinda Göhre, sondern auch Eric. Dem gefällt’s hier. Er bestaunt die Technik, mag die Ausflüge und Sommerlager. Vielleicht lernt er neue Freunde kennen.

Andreas Allgäuer hat bereits vor 21 Jahren Freundschaft mit dem THW geschlossen. Er möchte die Zeit nicht mehr missen. Was zählt, sind Hilfsbereitschaft, Kameradschaft, Einsatzbereitschaft - das THW rettet Leben. 85 Helfer gehören zum Team. Das ist dort im Einsatz, wo es gebraucht wird. In diesem Jahr war es unter anderem Ahrweiler. Im Hochwassergebiet übernahm der Ortsverband logistische Aufgaben, teilt Allgäuer mit. Alles geht Hand in Hand, Jeder muss sich auf den anderen verlassen können - egal, wie alt man ist.

Wer Lust bekommen hat, beim THW mitzumachen, der kann sich auf Facebook unter THW Ortsverband Wolfen-Bitterfeld oder per Telefon unter 03494/669490 informieren.