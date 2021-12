Melanie und Mirko Claus fahren als Weihnachtspaar durch Greppin.

Greppin/MZ - Sie heißen zwar nicht Santa Claus, aber der Nachname passt schon zum Weihnachtsfest. Melanie und ihr Mann Mirko Claus haben am 4. Advent in Greppin und Wachtendorf für freudige Stimmung gesorgt. Schoko-Weihnachtsmänner und andere Süßigkeiten wechselten den Besitzer und so manches Selfie mit der Weihnachtsfamilie brachte den Umzug durch den Ort immer wieder zum Stocken.

Unterstützt vom Traditionsverein der Ortsfeuerwehr und Sven Giermann von der Greppiner Firma SRD war der Fahrzeug-Zug um 16.30 Uhr in der Wolfener Straße gestartet und drei Stunden unterwegs. Die Strecke führte vom Westteil Greppin nach Wachtendorf und abschließend durch den Ostteil Greppins.

„Wir haben diesmal einen fahrbaren Untersatz gewählt, mit dem wir alle Geschenke transportieren konnten“, beschreibt Ortsbürgermeister Mirko Claus die Aktion. Dazu habe die Greppiner Firma unbürokratisch einen großen Anhänger samt Zugfahrzeug zur Verfügung gestellt. Trotz der großen Ladefläche, auf der auch ein geschmückter Weihnachtsbaum Platz fand, habe man auf der langen Strecke mehrfach nachladen müssen, so Claus.

„Für uns ist es besonders wichtig, dass wir vor allem für die Kinder etwas weihnachtliches Flair im Ort verbreiten“, sagt der Ortsbürgermeister. Finanziert habe man den Kauf der kleinen Geschenke komplett aus privaten Spenden. Auch hätten viele Familien Plätzchen gebacken, die auf der Strecke ebenfalls verteilt wurden. „Damit ist das Geld sehr gut angelegt worden und die Kinder haben sich auf alle Fälle gefreut“, sagt der Weihnachtsmann.

Gefreut haben sich auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Greppin, die sowohl mit dem alten B 1000 als auch dem über 50 Jahren alten Magirus Deutz den Umzug durch den Ort begleiteten. „Wir machen das sehr gern, denn es kommt ja auch unsren Kindern zu Gute“, sagten die Kameraden. In den Umzug hatte sich auch Michael Mühlbauer eingereiht, der sein Fahrrad mit 400 LED bunt geschmückt hatte. „Das ist mal etwas anderes“, meinte er und rollte mit dem Zug mit.