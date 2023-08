Neubau vor Fertigstellung Meilenstein für Bitterfelder Feuerwehr - Retter erhalten für 5,7 Millionen Euro neues Zuhause

Vorfreude in Bitterfeld-Wolfen: Das moderne Feuerwehrgerätehaus in Bitterfeld, nur wenige Meter vom bisherigen Standort entfernt, steht kurz vor seiner Fertigstellung. Diese Woche schaute sich Innenministerin Tamara Zieschang das Projekt an.