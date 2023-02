Gemeinsam gestalten: Das ist der Anspruch im Mehrgenerationentreff im Neubaugebiet in Sandersdorf. Besucher liefern erste Ideen. Die reichen von Kursen mit Hebammen bis zu Schnupperstunden am Computer.

Mehrgenerationentreff in Sandersdorf fertiggestellt - Wie Alt und Jung leben ins Haus bringen sollen

Mit dem symbolischen Banddurchschnitt wurde der Mehrgenerationentreff im Sandersdorfer Neubaugebiet offiziell in Betrieb genommen.

Sandersdorf/MZ - Loreena Fayrer und Kim Ludwig sind junge musikalische Talente, spielen Geige und begeistern Senioren wie Horst Kunze mit irischen Liedern. Der wiederum hat eine Auswahl seiner Bilder mitgebracht und ausgestellt. Der Mehrgenerationentreff im Ring der Chemiearbeiter in Sandersdorf war für alle drei die Bühne. So wie es in Zukunft auch sein soll. Das Haus ist für alle Ansprüche da – vor allen Dingen aber für Angehörige aller Altersgruppen gedacht.