Mehrgenerationenhaus in Sandersdorf ist fertig - aber kann es auch im November bezogen werden?

Das Mehrgenerationenhaus am Ring der Chemiearbeiter in Sandersdorf ist bezugsfertig. Nun fehlt noch der Stadtratsbeschluss.

Sandersdorf/MZ - Noch immer ist das Mehrgenerationenhaus am Ring der Chemiearbeiter in Sandersdorf nicht bezogen. Die Probleme in der Baubranche haben auch dieses Projekt erneut verzögert - doch jetzt steht mit dem 1. November endlich ein finales Datum zur Schlüsselübergabe fest. Drei Wochen nach dem ursprünglich angepeilten Bezugstermin Anfang Oktober wird der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna nun auf seiner Sitzung am kommenden Mittwoch über den Abschluss des Mietvertrags abstimmen. Allerdings sind wenige Tage davor noch einige Punkte ungeklärt, wie am Mittwochabend auf der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses deutlich wurde.