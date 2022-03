Mehrere Strohballen brennen an der B183 zwischen Zörbig und Rödgen

Zörbig/MZ - Polizei und Feuerwehr waren am Montagabendgegen 20 Uhr bei einem Brand an der B 183 zwischen Zörbig und Rödgen gefordert. Auf einer Ackerfläche waren mehrere Strohballen in Brand geraten.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte standen diese in Vollbrand. Die Heuballen wurden von den Einsatzkräften auseinander gezogen und zum Ablöschen auf dem Feld verteilt. Dem geschädigten Agrarbetrieb ist nach Angaben der Polizei ein Verlust von etwa 1.200 Euro entstanden. Zur Brandursache dauern die Ermittlungen noch an.