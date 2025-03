Zscherndorf/MZ. - Gleiche mehrere Notrufe von einem Handy haben am Dienstag, 4. März, zu einem Polizeieinsatz in Zscherndorf geführt.

Die Notrufe waren gegen 15 Uhr kurz hintereinander in der Rettungsleitstelle eingegangen. Trotz mehrmaliger Nachfrage der Mitarbeiter meldete sich am anderen Ende niemand. Da eine Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Standort des Mobiltelefons geortet. Wenig später trafen Polizei und Krankenwagen in der Delitzscher Straße in Zscherndorf ein.

Auf einem dortigen Grundstück konnte der 46 Jahre alte Besitzer des Telefons wohlauf angetroffen werden. Der Mann war mit Bauarbeiten beschäftigt und hatte das Smartphone in der Hosentasche. Der Notruf wurde scheinbar von ihm unbemerkt und versehentlich ausgelöst.