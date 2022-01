Mehrere Briefkästen in Bitterfeld aufgebrochen - Inhalt wird entwendet

Bitterfeld/MZ - Dreiste Diebe machten sich gleich an mehreren Postbriefkästen in der Straße am Bad, der Bismarck- und Feld- sowie Anhaltstraße in Bitterfeld zu schaffen. Die Taten hätten sich bereits in der Zeit vom 22. bis 23. Dezember ereignet, wurden aber erst jetzt der Polizei angezeigt.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Ob und wie viele Postsendungen abhandengekommen sind, ist derzeit nicht bekannt, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.