Mehrere Absagen wegen Corona: Kulturhaus Wolfen ringt um seine Veranstaltungen

Die Corona-Bestimmungen beuteln die Kultur. Erneut haben Veranstalter zwei große Aufführungen in dem viel besuchten Veranstaltungshaus abgesagt. Wie die Mitarbeiter dem Publikum dennoch spannende Abende bieten wollen.

Wolfen/MZ - Trotz der Debatten über die Rücknahme von Corona-Maßnahmen bleibt die Lage nicht nur in Handel und Gastronomie, sondern auch im Kulturbereich extrem angespannt. Die Mitarbeiter des Städtischen Kulturhauses in Wolfen können davon ein trauriges Lied singen. Gerade wurden wieder zwei große Gastspiele für März abgesagt. Die andauernden Unsicherheiten erschweren den Spielbetrieb massiv und beeinträchtigen auch die Planungen. Trotzdem will das Haus dem Publikum weiterhin spannende Unterhaltung bieten.