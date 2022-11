Jessnitz/MZ - Jetzt kann die E-Flotte von Raguhn-Jeßnitz anrollen. Die Stadt ist gut aufgestellt. Drei Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten für Elektroautos gibt es derzeit in der Stadt. Die neuste wurde in dieser Woche am Conradiplatz in Jeßnitz eingerichtet.

Das übernahmen die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen. 12.000 Euro kostet die Einrichtung der „Tankstation“, teilt Stadtwerke-Mitarbeiter Thomas Kloppe mit. „Wir gehen in Vorleistung, damit die Elektromobilität in der Region vorankommt“, informiert Stadtwerke-Prokurist Thomas Glauer.