Kampf gegen Unkraut Mehr Licht für Heidekraut - Kollegen der halleschen Firma Gisa mit besonderem Arbeitseinsatz

Organisiert vom Verein Dübener Heide, sind Mitarbeiter der halleschen Firma GISA dem Wildwuchs an der Stauseetreppe beim Haus am See zu Leibe gerückt. Warumd as beiden Seiten nützt.