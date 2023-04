Grüne Industriestadt am See

Bitterfeld/MZ - Grüne Industriestadt am See: Mit dem Slogan wirbt Bitterfeld-Wolfen. Eine grüne Stadt zu bleiben, ist allerdings kein Selbstläufer. Die Stadtverwaltung baut auf Unterstützung und wirbt nicht zuletzt am heutigen Tag des Baumes um Unterstützung. Sie sucht nach Baumpaten und hat in anderthalb Jahren 16 Firmen und Privatpersonen gewinnen können, die die Anpflanzung von 26 Bäumen im Stadtgebiet möglich gemacht haben.