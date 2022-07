Mehr als Heuschrecken und Mehlwürmer: Streetfoodfestival gastiert in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Heuschrecken oder Mehlwürmer, gedünstet oder fein garniert: Die Frage kann sich der Besucher des Streetfoodfestivals stellen. Muss er aber nicht. Denn die Drei-Tage-Sause im Bitterfelder Stadthafen ist nicht nur für Fans wirklich exotischer Küche gemacht. Sie lädt auch alle anderen Genießer ein, in fremde Töpfe und Pfannen zu schauen. Gestartet wird die kulinarische Weltreise am Freitag, 8. Juli, punkt 14 Uhr. Am Samstag ist das Festivalgelände von 11 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Das Tagesticket kostet drei Euro. Das Festivalticket für alle drei Tage ist für fünf Euro zu haben. Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt.

Die Veranstalter locken neben allerhand Speisen und Getränken auch mit einem bunten Rahmenprogramm. So werden die Musiker Adam Keating und Freddie McKorkey sowie der irische Singer-Songwriter Steve Reeves auf der Festivalbühne zu erleben sein. Kinder dürfen sich während des gesamten Wochenendes auf Unterhaltung mit Bungee-Trampolin, Kinderschminken und den vielfältigsten Eisvariationen freuen.