Mit „Für Kunst und gegenseitiges Interesse“ blicken die Osten-Macher auf die vergangenen Jahre zurück. Entstanden ist ein facettenreiches Werk, das Lektionen und Visionen zusammenbringt.

Wolfen/MZ. - Kinder durchstreifen eine hüfthohe Wiese. Eine ausgefahrene Drehleiter dient zur Anbringung des Festivalplakats am Turm der ehemaligen Feuerwache. Schubkarren warten vor dem Kulturpalast auf ihren großen Auftritt. Dutzende Menschen sitzen auf Plastikstühlen und schauen Bagger auf einem Feld an. Es sind vor allem die eindrucksvollen Bilder, die auffallen, wenn man das neu erschienene Buch aufschlägt. Doch wer sich Zeit nimmt und das Interesse mitbringt, erfährt noch viel mehr – selbst, wenn man 2022 in Bitterfeld und 2024 in Wolfen mit dabei war.