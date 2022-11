Mehr als 3.000 Anfragen in Bitterfeld - Info-Punkt an der Goitzsche ist gefragt

Bitterfeld/MZ - Das Interesse an Informationen über die Goitzsche, Sehenswürdigkeiten in der Umgebung, gastronomische Angebote und Übernachtungsmöglichkeiten ist ungebrochen. Das hat die Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen mitgeteilt und zugleich Zahlen für die Nutzung des Info-Punktes an der Marina am Goitzschesee veröffentlicht. Demnach suchten von Mai bis September genau 3.291 Besucherinnen und Besucher Rat. Und das, obwohl die Einrichtung anders als im Jahr zuvor nur an zwei statt drei Tagen in der Woche geöffnet hatte.

