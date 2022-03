Mehr als 1.000 neue Corona-Infektionen - Anhalt-Bitterfeld meldet einen weiteren Todesfall

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Seit Freitag sind dem Gesundheitsamt des Landkreises 1.007 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das hat Kreissprecherin Marina Jank am Montag bestätigt. Die Zahl kann als Beleg dafür gelten, dass die Pandemie in Anhalt-Bitterfeld nicht an Fahrt verloren hat.

Mehr als 1.000 Infektionen an nur einem Wochenende stehen für einen Rekord. In zwei Jahren Pandemie lag die Zahl noch nie so hoch. Traurige Nachrichten gibt es aus Sandersdorf-Brehna. Hier ist ein Mann in der Folge einer Corona-Erkrankung gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer seit Pandemiebeginn auf 336. Aktuell gelten in Anhalt-Bitterfeld 4.538 Personen als infiziert.

Die meisten neuen Fälle gab es in Bitterfeld-Wolfen (201), gefolgt von Köthen (181) und Zerbst (118). In Anhalt-Bitterfelder Krankenhäusern gibt es laut Divi-Intensivregister derzeit 32 Intensivbetten, teilt Kreissprecherin Jank mit. Von denen sind aktuell 14 belegt, davon vier mit Corona-Patienten, von denen wiederum zwei auf Beatmung angewiesen sind.