Aufregung in der Nacht zum Montag Mauer einer alten Scheune stürzt auf Kreisstraße - Straße in Schortewitz muss gesperrt werden

Eine eingestürzte Scheunenmauer hat in der Nacht zum Montag für erhebliches Verkehrschaos und Sperrungen in der S-Kurve der Kreisstraße K2073 in Schortewitz gesorgt.