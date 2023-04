Petersroda/MZ - Ein seit Anfang des Jahres vermisster 69-jähriger Mann aus Petersroda ist tot aufgefunden worden. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag mitgeteilt. Die Leiche sei Ende März in der Nähe von Petersroda entdeckt worden. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Anzeichen auf eine Fremdeinwirkung liegen nach Angaben der Polizei nicht vor.

Der Mann war am 7. Januar zuletzt gesehen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde am 17. Januar gestartet. Die Polizei war damals Hinweisen nachgegangen, dass sich der Vermisste im Raum Delitzsch aufhalten könnte.