Mann versucht in Wolfen mehrfach Geld mit geklauter Bankkarte einer 84-Jährigen abzuheben

Wolfen - Die Polizei fahndet nach einem Mann, der einer 84-Jährigen in Wolfen zunächst die Geldbörse entwendet und anschließend mehrfach versucht hat mit ihrer Bankkarte in einer Bankfiliale Bargeld abzuheben. Dies gelang ihm glücklicherweise nicht. Jetzt wird mit Fotos des Mannes um Hilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Der Diebstahl soll sich bereits am 5. November 2020 ereignet haben. Bisherige Bemühungen der Ermittler führten aber nicht zum Täter. Darum fragt die Polizei nun: Wer kann Hinweise zur Person geben?



Zeugen werden gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen per Telefon unter 03493/3010 oder E-Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (mz)