Bitterfeld/MZ. - In Bitterfeld sind drei junge Frauen von einem Mann belästigt worden.

Wie die Bundespolizei am Mon tag mitteilte, baten am vergangenen Freitag, drei junge Frauen eine Streife der Bundespolizei auf dem Bahnhof Bitterfeld gegen 13 Uhr um Hilfe. Sie gaben an, zuvor von einem Mann verfolgt worden zu sein, der währenddessen an seinem Geschlechtsteil herumspielte. Aufgrund der Personenbeschreibung der 17-, 18- und 20-jährigen Geschädigten konnte der aus Afghanistan stammende Mann kurze Zeit später durch die Beamten gestellt werden.

Die Mädchen bestätigten im Anschluss, dass es sich dabei um den Tatverdächtigen handelte. Der 26-Jährige wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Ihm droht jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlung.