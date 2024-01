Weil ein Mann vor der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Bitterfelder Mittelstraße randaliert hat, haben am Montagabend Anwohner die Polizei gerufen. Mit Folgen.

Mann randaliert an Eingangstür in Bitterfeld - Polizeistreife wird von dem Betrunkenen attackiert

Zwischenfall in der Mittelstraße

Bitterfeld/MZ. - Weil ein Mann vor der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Bitterfelder Mittelstraße randaliert hat, haben am Montag gegen 22.30 Uhr Anwohner die Polizei gerufen. Der stark alkoholisiert wirkende Mann hatte zuvor mehrfach gegen eine Wohnungstür geschlagen, sodass diese beschädigt wurde.

Der 37-Jährige, der nicht in dem Haus wohnte, reagierte auf das Erscheinen der Polizeibeamten äußerst aggressiv und kam mehrfachen Platzverweisen nicht nach. Als er sich erneut Zugang zum Wohnhaus verschaffen wollte und sich das Streifenteam ihm in den Weg stellte, leistete er Widerstand, sodass er zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Im Anschluss wurde eine Blutprobenentnahme in einem nahe gelegenen Klinikum durchgeführt.

Der Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Das Polizeistreifenteam blieb unverletzt. Der Schadensumfang an der Wohnungstür beläuft sich auf circa 50 Euro.