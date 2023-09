Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - Überraschung bei der Kontrolle eines 34-Jährigen am Bahnhof Bitterfeld: Als Beamte der Bundespolizei am Dienstag gegen 11.20 Uhr die persönlichen Daten des Mannes in der Fahndungsdatei der Polizei überprüften, staunten sie nicht schlecht. Denn gleich drei Haftbefehle lagen gegen ihn vor. Zudem suchte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau den aktuellen Aufenthaltsort des Deutschen wegen weiterer strafprozessualer Ermittlungen. Der Tag endete für den Mann daraufhin in einer Justizvollzugsanstalt.