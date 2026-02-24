Die Hoffnung auf einen Gewinn hat einen Mann aus Sandersdorf-Brehna leichtsinnig werden lassen.

Mann gibt Bankdaten für Lotto-Gewinn heraus - und bekommt Glückwunsch zum Abschluss eines Abos

Sandersdorf-Brehna/MZ. - Ein Mann aus Sandersdorf-Brehna ist Opfer eines Betrugs geworden.

Laut Polizei erhielt der 25-Jährige im Januar einen Anruf von einem Mann, der sich als Mitarbeiter einer Lotteriegesellschaft ausgab. Er wies den zunächst Arglosen darauf hin, dass er vor circa einem Jahr an einem Gewinnspiel teilgenommen habe und forderte ihn nun zur Herausgabe seiner Bankdaten auf, da im Falle eines Geldsegens die Summe nicht auf sein Konto überwiesen werden könne.

In gutem Glauben folgte der 25-Jährige der Aufforderung. Anfang Februar musste er nun feststellen, dass erstmalig 96 Euro abgebucht wurden. Dem folgte ein Brief einer Lotteriegesellschaft, in dem ihm zum Abschluss eines Abos gratuliert wurde. Daraufhin veranlasste der Geschädigte eine Rückbuchung der Summe und erstattete am Montag Strafanzeige.

Die Polizei rät zu einer gesunden Skepsis und mahnt grundsätzlich weder persönliche noch Bankdaten preiszugeben.