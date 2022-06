Zörbig/DPA - In Zörbig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist eine Mähraupe in Brand geraten. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der ferngesteuerte Mäher war am Mittwoch in einen Graben gerutscht.

Bei der Bergung durch Mitarbeiter eines Bauhofs kam es den Angaben nach vermutlich zu einer Verpuffung; der Rasenmäher fing Feuer. Ein 49-Jähriger erlitt Verbrennungen an den Haaren. Die Mähraupe wurde komplett zerstört. Der Sachschaden beträgt 25.000 Euro.