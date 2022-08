Mädchen aus Bitterfeld-Wolfen bringen in Frankreich Stück auf die Bühne: Märchen vereint drei Nationen

Junge Franzosen, Italiener und Deutsche treffen sich im Jugendcamp in Villefontaine. Was die Teilnehmer aus dem Altkreis Bitterfeld bei Ausflügen und auf der Bühne erlebten.

Wolfen/MZ - Was für ein Auftakt! Kaum waren die sechs Mädchen aus Bitterfeld-Wolfen im Internationalen Jugendcamp von Villefontaine angekommen, erlebten sie in der Partnerstadt das große Feuerwerk am Vorabend des französischen Nationalfeiertags hautnah mit. Dass ihr Zubringer-Flieger von Leipzig nach Frankfurt zuvor ausgefallen war und man zur Bahn wechseln musste, war da fast schon wieder vergessen. Und wie ein Feuerwerk voller Erlebnisse gestalteten sich auch die folgenden Tage des Camps, an dem ebenso Italiener und Franzosen teilnahmen, wie die Delegation aus Bitterfeld-Wolfen vor kurzem Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) schilderte.