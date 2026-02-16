In Muldestausee ist man uneins über nötige Messungen. Der Bürgermeister und ein Teil des Gemeinderates liegen über Kreuz.

Machen die Windräder bei Burgkemnitz zu viel Lärm?

Die Windräder auf der Hochkippe Golpa am Ortsrand von Burgkemnitz stoßen auf Widerstand.

Burgkemnitz/MZ. - Die Windräder auf der Hochkippe Golpa sind von Burgkemnitz aus nicht zu übersehen – auch und gerade nach dem Repowering nicht. Doch spätestens, seitdem die Anlagen höher und leistungsfähiger wurden, werden sie von vielen Einwohnern als Last empfinden. Von Lärm ist die Rede, auch von unhaltbaren Zuständen.