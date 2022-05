Abschied von der Doppelvariante Löschzüge Wolfen-Nord und Wolfen-Altstadt werden zusammengelegt - Erste Kameraden gehen

Nun hat es der Stadtrat beschlossen. In Wolfen wird es in Zukunft keine Doppelvariante für die Feuerwehren in Nord und Altstadt geben. Einige Kameraden ziehen daraus schon jetzt erste Konsequenzen. Was die Entscheidung zum 1. Januar 2022 bedeutet und wie der Stadtwehrleiter darauf reagiert.