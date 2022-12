Lkw schleudert VW gegen Skoda - Unfall mit einer Leichtverletzten in Brehna

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos ist es am Freitag gegen 9.45 Uhr in Brehna gekommen.

Laut Polizei war ein 40-jähriger Lkw-Fahrer auf dem Quetzer Weg in Richtung „Am Schützenplatz“ unterwegs und bog nach links auf die Straße „An der B 100“ ein. Eine 35-jährige VW-Fahrerin fuhr in diesem Moment auf der Straße „An der B 100“ nach Bitterfeld. Eine 61-jährige Skoda-Fahrzeugführerin wollte zur gleichen Zeit von der Bitterfelder Straße nach links auf die Straße An der B 100 auffahren.

Im Kreuzungsbereich kollidierte der Lkw mit dem VW, der gegen den Skoda im Gegenverkehr geschleudert wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 11.000 Euro. Zudem wurde die 35-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt.