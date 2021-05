Lkw-Fahrer kollidiert in Brehna mit Fahrzeug, steigt kurz aus und verlässt unerlaubt den Unfallort

Brehna - Nach einer Unfallflucht in Brehna sucht die Polizei nun Zeugen. Nach Polizeiinformationen beabsichtigte ein 19-Jähriger am Mittwoch gegen 20.20 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter von einem Firmengelände nach rechts auf die Münchener Straße in Sandersdorf-Brehna aufzufahren.

Zur gleichen Zeit näherte sich eine Sattelzugmaschine aus Richtung Quetzdölsdorf. Der Fahrer stoppte seine Maschine kurz vor der Einfahrt und deutete mittels Handzeichen an, dass sich der Transporter vor ihm in den fließenden Verkehr einfädeln kann. Als der 19-Jährige losfuhr, setzte sich auch der Sattelzug wieder in Bewegung, wodurch es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam.

Der Fahrer der Sattelzugmaschine - die ein niederländisches Kennzeichen gehabt haben soll - hielt zunächst an und nahm den angerichteten Schaden in Augenschein. Kurze Zeit später jedoch stieg er wieder in sein Fahrerhaus und verließ pflichtwidrig und ohne Angabe seiner Personalien die Unfallstelle in Richtung Brehna. Die Schadenshöhe am Mercedes wurde auf circa 8.000?Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Unfall oder zum Fahrer der Sattelzugmaschine hat, meldet sich bei Polizei unter der Rufnummer 03493/3010 oder per Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de