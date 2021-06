Lkw beschädigt Halbschranke in Raguhn - Polizei sucht nach Zeugen

Nach einer beschädigten Schranke und einer Unfallflucht sucht die Polizei nach Zeugen.

Laut Polizeibericht habe sich am 24. Juni gegen 13.30 Uhr ein Anrufer bei den Beamten gemeldet. Der Anrufer erklärter, er hätte gerade einen lauten Knall gehört und sei daraufhin Nachschauen gegangen, dabei stellte er am Bahnübergang in der Halleschen Straße in Raguhn eine beschädigte Halbschranke fest.

Diese ragte bis auf das Gleis. Offenbar war ein Lkw während des Schließvorganges gegen die sinkende Schranke gefahren, hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Im Rahmen der Unfallermittlung sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen, Dammstraße 10, Telefon 03493/30?10 oder unter der E-Mail-Adresse efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.