Linien-Bus fährt in Bitterfeld gegen eine Straßenlaterne - 1.000 Euro Schaden

In Bitterfeld ist ein Linien-Bus mit einer Straßenlaterne kollidiert.

In Bitterfeld ist ein Linienbus mit einer Straßenlaterne kollidiert.

Bitterfeld/MZ - Ein Unfall mit einem Linien-Bus hat sich am Donnerstagmorgen in Bitterfeld ereignet. Wie die Polizei schildert, war ein Linienbus gegen 8.30 Uhr in der Bahnhofsstraße unterwegs.

Der 63-jährige Fahrer kollidierte im Bereich des Busbahnhofs mit einer Straßenlaterne. Dadurch entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Verletzte hat es durch diesen Crash offenbar nicht gegeben.