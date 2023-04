Das Kulturhaus in Wolfen ist fast 100 Jahre alt. Dass es auch ein Ort für junge Leute ist, beweist ein Student aus Wolfen. Was das alles mit den Mainzelmännchen des ZDF zu tun hat.

Jeßnitz/Wolfen/MZ - „Zum Fernsehen wollte ich eigentlich schon immer“, sagt Luca Yves Karsai. „Ob vor oder hinter der Kamera, das war mir egal.“ Was sich der junge Mann als Kind in seinen Träumen ausmalte und deshalb schon in der Schule „aus Spaß gefilmt“ hat, kann er jetzt verwirklichen: Seit dem vergangenen Monat absolviert er das letzte Semester seines Studiums beim ZDF in Mainz als Praktikant.