Lichtblick in der Kino-Wüste - Filmspaß mit Popcorn in Wolfens „Campus Kinowelt“ soll dauerhaft stattfinden

Lars Freckmann im Campus Hörsaal: Hier ist Platz für noch mehr Zuschauer in der Reihe „Campus Kinowelt“.

Wolfen/MZ - Es ist Halbzeit in der ersten Saison der Reihe „Campus Kinowelt“ in Wolfen. Drei Filmaufführungen haben im Campus-Hörsaal seit Dezember 2022 stattgefunden, drei weitere werden bis Mai folgen. Doch schon jetzt haben die Organisatoren beschlossen: „Wir machen weiter“. Das sagt Lars Freckmann, Mitarbeiter des Campus Vereins, der MZ. Man arbeite bereits am Programm für die zweite Saison.