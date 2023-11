Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

wolfen/MZ. - Als Kabarettist braucht man nicht lange, um sich Themen aus dem Leben zu suchen, die man bissig, aber auch humorvoll interpretieren kann. Sie liegen quasi auf der Straße und werden täglich in den Medien verbreitet. Carolin Fischer und Ralf Bärwolff von den Leipziger Academixern zeichen so in ihrem Programm ein Spektrum des Lebens, das viele Menschen bewegt. Begleitet werden sie dabei von Enrico Winkler am Klavier.