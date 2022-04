Legenden wieder auf der Bühne: Die Aristonas spielen in Gedenken an Bandmitglied Lothar Nobereit

Brehna/MZ - Am 30. April ab 19 Uhr geht es im Brehnaer Schützenhaus wieder hoch her. Die Aristonas, eine vor über 50 Jahren gegründete Band, wird gemeinsam mit anderen Musikern auf der Bühne stehen und Erinnerungen wach werden lassen. Vor allem sollen es Erinnerungen an Lothar Nobereit, den damaligen Bassisten, werden, der 2019 plötzlich gestorben war.

„Eigentlich sollte das Konzert schon am 30. April 2020 stattfinden, aber Corona hat auch an dieser Stelle gebremst“, sagt der Brehnaer Gunter Ecke, der damals an den Tasteninstrumenten stand. Nun wolle man es aber endlich auf die Bühne bringen, bevor noch mehr der alten Musiker nicht mehr da sind und auch die Fans begeistern können.

„Wir denken gern an die Zeiten zurück, in denen wir die Tanzsäle der nahen und weiten Umgebung gerockt haben“

„Wir denken gern an die Zeiten zurück, in denen wir die Tanzsäle der nahen und weiten Umgebung gerockt haben“, sagt Ecke, der heute noch unter anderem der Chef der Big Band Wolfen ist. Bei der Veranstaltung am Samstag soll mit Videos und Bildeinspielungen an die Zeit gedacht werden, in der man sich noch mit 40 Prozent West- und 60 Prozent Ostmusik auseinander setzen musste. „Das haben wir aber immer hinbekommen“, weiß Ecke.

Und jetzt? Ecke denkt nach. „Wir stehen seit über 50 Jahren auf der Bühne, die Musik macht uns Spaß und die Fans jubeln. Was will man mehr.“ So habe zum Beispiel das Konzert im Jahr 2017 im Schützenhaus gezeigt, dass diejenigen, die damals schon da waren auch heute noch kommen. So soll es auch am Samstag wieder werden. „Wir versuchen an diesem Abend auch andere Künstler einzuladen, die uns auf dem Weg bis heute begleitet haben oder mit denen wir immer noch gute Kontakte pflegen“, sagt Gunter Ecke.

Karten für 15 Euro gibt es im Vorverkauf jetzt schon im Schützenhaus. An der Abendkasse kosten sie dann 20 €.