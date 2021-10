Leer stehendes Gebäude brennt in Zörbig - Polizei schätzt Schaden auf 6.000 Euro

Zörbig/MZ - In Zörbig hat am frühen Montagmorgen ein leerstehendes Gebäude in der Radegaster Straße gebrannt. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Zörbig, Stumsdorf, Schrenz und Großzöberitz konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf rund 6.000 Euro geschätzt. Der Brandort wird derzeit untersucht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.