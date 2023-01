Lauter Knall kurz vor Mitternacht - Seat brennt auf Parkplatz in Bobbau aus

In Bobbau ist in der Nacht zum Dienstag ein Auto ausgebrannt, ein zweites Auto wurde beschädigt.

Bobbau/MZ - In Bobbau ist in der Nacht zum Dienstag ein Auto ausgebrannt, ein zweites Auto wurde beschädigt.

Zeugen hatten am Montag gegen 23 Uhr in der Straße „Am Berge“ zuerst einen lauten Knall wahrgenommen. Wenig später stand ein auf einem Parkplatz abgestellter Seat zum Teil in Flammen. Trotz des recht schnellen Eingreifens der alarmierten Feuerwehr wurde auch Mercedes Benz in der Nähe in Mitleidenschaft gezogen.

Die Gesamtschadenshöhe liegt bei annähernd 13.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.