Lauter Knall in der Nacht - Einbrecher flüchtet mit teurem E-Bike aus Garage in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Ein Anwohner der Straße Am Gelben Wasser in Bitterfeld wurde in der vergangenen Nacht durch einen lauten Knall aus dem Schlaf geweckt. Als der 37-Jährige gegen 2 Uhr aus dem Fenster sah, bemerkte er einen Mann, der aus seiner im Innenhof gelegenen Garage flüchtete.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Tor aus der Verankerung gerissen und ein orange-goldfarbenes E-Bike im Wert von etwa 2.400 Euro entwendet worden war. Der Täter trug eine grau-schwarze Jacke und ein helles Basecap. Weitere Angaben liegen nicht vor. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei in Bitterfeld konnte der Täter unerkannt entkommen.