Sportspektakel in Bitterfeld Läufer am See sind auf Rekordkurs - Goitzsche-Marathon ist beliebt wie nie

So viele Teilnehmer wie noch nie werden wohl in knapp zwei Wochen beim Goitzsche-Marathon in Bitterfeld mitlaufen. Doch neben den Rennen locken weitere Attraktionen. Denn schon am Vortag wird es auf dem Wasser des Sees spannend.