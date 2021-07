Lärm in der Grünen Lunge - Neues Freizeitareal sorgt bei Anwohnern für Verärgerung

Die Freizeitanlage in der Grünen Lunge.

Bitterfeld/MZ - Das im vergangenen Jahr neu entstandene Freizeitareal mit Bolzplatz, Basketballkorb und Chillout-Zone in der Grünen Lunge von Bitterfeld wird von den Jugendlichen gut angenommen. Doch genau das sorgt im Gegenzug bei Anwohnern für Ärger. Seit längerem kritisieren sie die Lärmbelästigung, die vor allem in den Abendstunden die Lebensqualität beeinträchtige. Tatsächlich sind auch nach Einbruch der Dunkelheit häufig viele Besucher in dem Areal.

Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) hat nun auf die Kritik reagiert und hat sich vor Ort mit Anwohnern getroffen und sich ein Bild von der Situation gemacht. „Leider wurde der Ortsbürgermeister nicht mit eingeladen“, bedauerte Ortsbürgermeister Joachim Gülland (Die Linke) Mittwochabend im Ortschaftsrat. Der OB habe aber mitgeteilt, dass man in der Verwaltung sowohl nach technischen als auch nach organisatorischen Maßnahmen zur Lärmminderung suche und diese dann auch umsetzen wolle.