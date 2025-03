Ein junger Motorradfahrer ist am Sonntag bei Schierau durch einen Sturz schwer verletzt worden.

Unfall am Sonntagabend

Schierau/MZ. - Ein junger Motorradfahrer ist am Sonntag bei Schierau durch einen Sturz schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der 19-Jähriger gegen 17 Uhr mit einem Motorrad auf der Kreisstraße 2050 aus Richtung Möst in Richtung Schierau unterwegs. Circa 100 Meter vor dem Ortseingang Schierau kam der junge Mann aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf einem angrenzenden Seitenstreifen.

Der schwer verletzte Motorradfahrer musste anschließend durch die alarmierten Rettungskräfte in ein Klinikum gebracht werden. Dort erfolgte eine stationäre Aufnahme. An seinem Zweirad entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Das Krad war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden.