Im Frühjahr 2022 kommen an der Bitterfeld Brauereiturnhalle viele Flüchtlinge aus der Ukraine an.

Bitterfeld/MZ - Heute vor einem Jahr begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Millionen von Menschen haben seit dem Frühjahr 2022 ihre Heimat verlassen, um Schutz in Westeuropa zu suchen. Auch in Anhalt-Bitterfeld sind viele von ihnen gelandet. Die Verwaltung des Landkreises muss seitdem Mittel und Wege finden, sie zu versorgen, unterzubringen, ihnen Sprachkurse und Arbeit zu vermitteln und für ihre Kinder Platz in Schulen und Kitas zu finden.