Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Der Landkreis würdigt neun von 25 lokalen Unternehmen für besonders familienfreundliche Bedingungen.

Mösslitz/MZ - Wo Menschen gerne arbeiten, macht sich das auch am Erfolg des Unternehmens bemerkbar. Diese Erkenntnis ist nicht neu, sollte aber immer wieder aufs Neue hervorgehoben werden. Und gewürdigt.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat das am Dienstagvormittag getan und auf Gut Mößlitz lokale Unternehmen für besonders familienfreundliche Bedingungen ausgezeichnet. Neun der 25 Teilnehmer wurden dabei besonders gewürdigt (siehe Infokasten „Neun Preisträger in drei Kategorien“). Es war bereits das elfte Mal, dass dieser Wettbewerb stattfand. Bewerben konnten sich Firmen aus dem gesamten Landkreisgebiet, von denen sich nun 25 mit dem Titel „Familienfreundliches Unternehmen“ schmücken und damit neue Fachkräfte werben können.

Dieser Text ist Teil der großen Serie: FamilienLeben in Sachsen-Anhalt. MZ/VS

Von Work-Life-Balance und mehr

Organisiert wurde die Aktion vom Landkreis. Gleichstellungsbeauftragte Jana Gleißner wertete gemeinsam mit der Jury aus Angehörigen verschiedener Institutionen die Fragebögen der Unternehmen aus und vertiefte dann in persönlichen Gesprächen bei Firmenbesuchen das Geschriebene.

Vizelandrat Volker Krüger (CDU) erklärte in seinem Grußwort, es sei „traurig, dass wir 2023 noch so einen Preis verleihen müssen“. Das sollte heute eine Selbstverständlichkeit sein, fügte er an. Dafür gehe es darum, „den Rahmen zu schaffen, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen“. Denn damit könnten sie auch bestmögliche Leistungen erzielen. Stichwort Work-Life-Balance: Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) ergänzte, dass es heute um viel mehr gehe als kurze Arbeitswege. Das habe nicht zuletzt die Pandemie gezeigt. „Corona hat das Ganze beschleunigt“, sagte Egert, der betonte, dass er diese Entwicklungen auch aus seiner Stadtverwaltung bestätigen kann.

Einer der drei Laudatoren war Silvio Lampe von der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld (EWG). In seiner Würdigung für die Preisträger der Kategorie mit mehr als 250 Beschäftigten betonte er, dass die ausgezeichneten Unternehmen großen Wert auf Mitarbeiterbindung legten und gezielt Schwerpunkte setzen in der Personalentwicklung und Personalführung. „Im Mittelpunkt aller Bemühungen steht stets die Unterstützung der Familie, angefangen von der Kinderbetreuung bis hin zur Pflege von Angehörigen“, würdigte Lampe.

Ralph Kreitinger von Metallbau Bitterfeld Bitterfeld wurde ausgezeichnet. (Foto: Robert Martin)

Einer der Ausgezeichneten ist Ralph Kreitinger, Geschäftsführer der Metallbaufirma Meba Bitterfeld. „Mir ist es wichtig, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sich wohlfühlen“, erklärt er im Gespräch mit der MZ seinen Ansatz im Umgang mit den zehn Mitarbeitern. Dazu gehöre, mit diesen täglich ins Gespräch zu kommen. Denn: „Der Umgang hat sich stark verändert.“ Wo die Meister früher gern mal einen eher ruppigen Ton benutzten, habe sich heute viel getan. „Zu Recht“, findet der Chef mit Auszeichnung.

Was die Teilnehmer sagen

Auch bei der MZ-Familienumfrage ist zu erkennen, wie wichtig das Arbeitsleben den Teilnehmern ist. Sie vergeben in dem Themenfeld durchweg gute Noten für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld (2,49), der damit nur minimal unter dem Durchschnitt in Sachsen-Anhalt (2,48) liegt. Besser als im Landesschnitt (2,92) wird die angemessene Bezahlung mit 2,88 benotet, ebenso die Sicherheit des Arbeitsplatzes (2,05 im Kreis, 2,08 im Land) und die kurzen Arbeitswege (2,20 zu 2,22). Die Unterschiede sind hier ebenso gering wie bei den Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie (2,55 zu 2,50) und ob Arbeit leicht zu finden ist (2,68 zu 2,76).

Die Ergebnisse für Anhalt-Bitterfeld der MZ-Familienumfrage zum Thema Arbeit (Grafik: MZ)

Ausreißer nach oben und nach unten finden sich in den einzelnen Kommunen. In Köthen, Raguhn-Jeßnitz und Zörbig wird etwa besonders gelobt, wie sicher die Arbeitsplätze sind (1,98, 1,90 und 1,90). In Muldestausee wird der Job als überdurchschnittlich sicher angesehen (2,0) und in Raguhn-Jeßnitz sind die Arbeitswege anscheinend besonders kurz (1,78). Weniger leicht zu finden als im Durchschnitt sind Jobs indes im Osternienburger Land (3,0), während im Südlichen Anhalt weniger Teilnehmer mit der Bezahlung zufrieden sind (3,04).