Unfall in Greppin: Laterne umgefahren - 60-Jährige mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Greppin/DUR. - Im Greppiner Sonnenweg ist es am Dienstag gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und einem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug gekommen, so die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen verlor eine 60-jährige Autofahrerin aus bislang noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne, die dann laut Polizei auf die Straße fiel.

Sowohl an der Lampe als auch am Auto sei Sachschaden entstanden. Genaue Angaben hierzu lägen der Polizei bislang nicht vor. Der Pkw sei durch ein Abschleppunternehmen geborgen worden. Die Fahrerin wurde verletzungsbedingt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und musste stationär aufgenommen werden, heißt es.